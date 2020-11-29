地牛翻身，台北好晃！東部外海晚間9點42分發生芮氏規模5.1地震，台北盆地格外有感，不少民眾都感受到地震先上下再左右晃動。

根據中央氣象局地震測報中心觀測，這起地震發生在東部海域，震央位在花蓮市政府東偏北方70.3公里，深度32.9公里。

最大震度出現在宜蘭武塔3級，其他各地震度：台北2級、花蓮2級、宜蘭冬山及南澳也是2級，新北市則有1級。

(中時新聞網)