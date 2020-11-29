地牛翻身！東部外海規模5.1地震 最大震度宜蘭3級 21:562020/11/29 中時新聞網 王嘉慶 、 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣東部外海今晚發生地震，芮氏規模達5.1。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身，台北好晃！東部外海晚間9點42分發生芮氏規模5.1地震，台北盆地格外有感，不少民眾都感受到地震先上下再左右晃動。 根據中央氣象局地震測報中心觀測，這起地震發生在東部海域，震央位在花蓮市政府東偏北方70.3公里，深度32.9公里。 最大震度出現在宜蘭武塔3級，其他各地震度：台北2級、花蓮2級、宜蘭冬山及南澳也是2級，新北市則有1級。 (中時新聞網) #地震 #地牛翻身 #台北 #宜蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東北風影響！北北基宜豪、大雨特報 今晨石門15.7度 04:052020/11/29 生活 低溫下探16度 下周最凍時間點曝光！「半影月食」明登場 21:402020/11/29 生活 中市行銷大甲芋頭 芋頭料理免費品嚐 14:242020/11/29 寶島 南瑤宮明年笨港進香回鑾潦溪護媽祖 今擲筊4／18日起駕 20:022020/11/29 寶島 短評／蔡英文忘了嗎 04:102020/11/29 時論廣場 新單加持 八貫、材料紛擴產 04:102020/11/28 證券．權證 史上最大宗 桃機攔截700公斤毒 04:102020/11/28 社會新聞 漲勢兇猛！房價10大強漲區出爐 答案讓眾人意外 13:152020/11/29 生活 雨彈發威 氣象局發布北北基宜花豪大雨特報 10:002020/11/29 生活 觀光局擬升格觀光署 林佳龍：邁向觀光大國目前成立時機正好 14:032020/11/29 生活 生活熱門新聞 逛全聯驚見「7元雞腿」 內行曝兩原因：不敢買 - 生活 全聯神級夜市美食買1送1 內行人爽喊：已吃8盒 - 生活 猴子機車狂打「豆漿」下秒一口吞 車主全程目睹崩潰 - 生活 全聯架上驚見湯麵神配料她手刀搶購 網大讚識貨：30年吃不膩 - 生活 洗1元發票！2個月狂買4600個塑膠袋 高雄男高調炫富：爽中30張 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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