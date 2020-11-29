現任天主教教宗方濟各任命了13位新的樞機主教(也叫紅衣大主教)，這是天主教教士等級的最高級別，其中美國的威爾頓·格雷戈里（Wilton Gregory），是第1名擔任樞機主義的非裔美國人，代表天主教的改革與多元。

半島電視台報導，這星期六，在梵蒂岡聖彼得大教堂舉行了新任樞教主義的任命儀式，由於新冠病毒大流行，儀式被縮小不少，出席的人也不多，不過仍然堪稱莊重肅穆，教宗為13個名新的樞機主教，授與大主教之戒，與主教帽(biretta) 。

威爾頓·格雷戈里原是美國首府華盛頓特區的教區總主教。(圖/路透)

13名新任樞機主教中，最受矚目的是2019年5月起，擔任華盛頓特區教區的大主教格雷戈里，他成為首位被任命為紅衣主教的非裔美國人。

格雷戈里在上個月的一份聲明中說：「我懷著非常感恩和謙卑的心，感謝教宗的任命，這將使我更能夠照顧基督的教會。」

舉行的儀式前，格雷戈里表示：「很高興看到教廷對美國黑人天主教徒的肯定，這也是我們所代表的信仰與忠誠」

現年72歲的格雷戈里，除了神職以外，也是一位直言不諱的民權倡導者。今年6月 ，他曾批評美國總統川普在華盛頓發生群眾抗爭，並且被警方驅逐的情況下，參拜已故教宗若望保祿二世的朝聖地，當時格雷高利抨擊：「我認為如此操控且濫用天主教堂很莫名其妙且應該受到譴責，川普的行動讓我們更堅信，即便不認同某些人的立場也要守護所有人的人權。」

格雷戈里在6月2日的一份聲明中表示，他認為川普訪問天主教聖地，是嚴重地濫用和操縱宗教議題，因為他對群眾的粗暴，違反了宗教的本義。

他說：「若望保祿二世教宗，一直是人類權利和尊嚴的熱心捍衛者，他不會同意政府動用催淚彈和其他威懾手段使人們沉默。」

在星期六任命的13位樞機主教中，有9位年齡在80歲以下，根據教會法典，他們有資格在現任教宗方去世或辭職後，進入秘密會議，從他們當中選出下一位教宗。

(中時新聞網)