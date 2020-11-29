據Wind統計，11月30日至12月4日，滬深兩市共有50家上市公司的限售股將陸續解禁。50檔股票的解禁市值合計逾人民幣（下同）700億元，其中，A股奶茶第一股「香飄飄」解禁市值最高，達到80億元。

北京商報報導，有4檔股票的解禁比例超過50％。市場人士分析，在一般情況下，就巨量解禁的個股而言，股價會有短期的利空影響，但對於業績穩健的優質股而言，中長期的影響並不大。據Wind統計，11月30日至12月4日，50檔股票合計解禁的股份數量約46.86億股。

就單一個股來看，馳宏鋅鍺、浙江交科、東旭光電、香飄飄、好太太等12檔股票的解禁數量在1億股以上，占11月30日當周解禁股的比例為24％。其中，馳宏鋅鍺解禁的股份數量約7.81億股，是解禁股份數量最多的個股。愛嬰室是50檔股票中，解禁股份數量最少的個股，對應的解禁股份數量約8.57萬股。

從解禁類型來看，主要分為首發原股東限售股份、股權激勵一般或者限售股份、定向增發機構配售股份、首發一般股份、首發機構配售股份等類型。

若以最新的收盤價計算，50檔股票解禁的市值約704.95億元。經Wind數據顯示，11月30日、12月1日、12月2日、12月3日、12月4日對應的解禁市值分別約325.97億元、194.45億元、61.71億元、63.32億元、59.49億元。

(工商 )