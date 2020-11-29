在感情當中出現爭吵都是非常正常的情況，但之後該如何和另一半溝通、攜手共度難關才是更加重要的功課，如果雙方沒有辦法達成共識，很可能就無法攜手繼續走下去。搜狐網星座專欄「花間雨屋星座」近日就在文章中指出，2021年可能會陷入感情危機的5組星座配對。

1. 天秤座&雙子座

天秤座和雙子座原本是非常相配的組合，兩者都是風象星座，很能理解彼此的需求和愛好。但在2021年，雙子座將會認識許多不同的異性，並且有一些傳聞傳出，這對於在愛情中追求公平的天秤座是完全不能接受的。

2. 白羊座&巨蟹座

白羊座的性格比較大大咧咧，說話比較直接，會讓內心較為敏感的巨蟹座受傷。2021年，白羊座的整體運勢並不好，巨蟹座則會變得較為幸運，雙方在明年都會有一種漸行漸遠且阻力重重的感覺，建議要給彼此多留一些空間，才可以走得更長遠。

3. 射手座&雙魚座

雙魚座在2021年的桃花運並不是很好，所以他們比較會抓緊身邊的人，而射手座在明年則是有著許多變動，若兩個星座剛好是情侶，那生活充滿變化的射手座根本無暇顧及雙魚座的感受，再加上一個屬火象星座、一個屬水象星座，最後走向分手的結局也不是太意外。

4. 獅子座&處女座

在2021年，獅子座的桃花運會變得相當旺盛，魅力四射讓他們相當招人喜歡，反之，處女座則會因為工作的關係感到壓力很大，情緒容易變得暴躁易怒，在雙方這樣心境上的差異之下，最終就會因為情感不平衡而走不下去選擇分手。

5. 天蠍座&摩羯座

2021年裡天蠍座對於愛情會更加隨緣，往往重視友情大於愛情，而摩羯座的性格相當嚴謹，所以在相處的過程中會對天蠍座的態度感到許多不滿。再加上天蠍座和摩羯座一個是反傳統，另一個則是腳踏實地的類型，憑著這點就很難成為甜蜜的情侶，兩人可能有緣相識，卻不太有機會走進對方的心。

(中時新聞網)