萊豬失言風波！丁怡銘赴分局就訊2.5小時

座車駛離「假動作」掩護丁？中正一分局長陳明志惹議

行政院前發言人丁怡銘因牛肉麵失言風波辭職下台，29日下午他前往中正一分局，警方針對遭議員告發違反食安法對他進行訊問，並在2個半小時後搭車由警局地下室直接離開，而他和中正一分局的一些動作，也引且各界質疑。對此，宅神朱學恒狠酸，下台的人官威也這麼大？

警方員通知丁30日赴警局說明，但丁怡銘提前在29日下午近3點，主動前往中正一分局說明，並由刑事局人員製作筆錄，訊後從警局地下室離開。不過，警方在車道口拉起紅龍，讓丁的車子快速駛離車道，迫使其他用路人只能走到馬路上，甚至分局長陳明志還出動座車掩護丁，引發各界質疑。

對此，朱學恒今(29日)也在臉書上表示，「下台的人官威也這麼大，果然不愧是海大富海公公捧在手心呵護願意背鍋道歉的男人呀」。

朱學恒稍晚更在臉書上指出，一個犯錯道歉下台的人我國警方竟然把他當上帝一樣禮遇，這個是不是拜錯神了？蘇貞昌最近都快自身難保了結果你中正一分局當丁怡銘是貞昌分靈體，他前老闆敢騙神明，所以你們也怕他，還把民眾趕離騎樓，是服務民眾還是服務下台官員啦？

網友們也留言回應，「背鍋的男人…前途無量呀」、「丁丁以後要高升，當然不得怠慢啊，尚書大人」、「綠色價值，身份榮耀，不可侵犯」、「依照往例，過一陣子就會高升了，小心查你水表」、「原來是王室成員啊，我以為是平民」。

(中時新聞網)