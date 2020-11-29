2020年逐漸進入尾聲，依舊有無數曠男怨女渴望找到另一半，不過日前搜狐網「花間雨屋星座」專欄就點名3星座男女，即便擁有滿腔熱情，也難敵寒冬降臨，桃花運被狠狠冰封的命運。

白羊座：

熱情四射的白羊座受到天王星的影響，相較於其他人在感情上的冷漠，白羊座衝勁十足，和情人之間的關係處理太過急躁，小心在操之過急的情況下，反而會讓彼此的關係生變，直爽的你在與戀人的相處需要更多技巧。

雙魚座：

受到天王星影響，雙魚座的感情陷入了迷茫，明明有明確的仰慕對象，但這段時間雙魚座會摸不清誰才是自己真心喜歡的人；此外，對待愛情的原則和追求，都是你在這個冬天會遇到的難題。而感性如你，雖然總能夠在短時間內掌握住欽慕對象的想法和感情，但戀愛運在這個冬天仍稱不上是一帆風順。

摩羯座：

摩羯座面對感情太過於內斂，哪怕你再優秀，但身邊異性對你依舊一無所知，也無法見識到你優異的一面，更遑論是短時間注意到你的存在。幸運的是，摩羯座在這個冬天有機會發展辦公室戀情，不過一開始並不太順利，多半是你在單相思，只要活躍一點就有機會讓異性發現你的亮點，反而是一昧的隱藏只會讓感情出現問題。

(中時新聞網)