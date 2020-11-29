第三波疫情來勢洶洶 南韓禁辦跨年派對 22:112020/11/29 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南韓第三波疫情來勢洶洶，政府為避免群聚感染擴大，新增多項防疫限制措施。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓29日新增450例新冠確診，雖然較前3天連續破5百確診略為緩和，但政府指出，第三波感染的速度是疫情爆發9個月以來最快，主要是部隊設施、三溫暖、高中和教會。 因此總理丁世均表示29日宣布，自下周二起，禁止飯店、活動業者、招待所等舉辦跨年派對，另外公共三溫暖和部分餐飲業，也必須全面關閉。 歌唱班以及管樂器教學課程，一樣在禁止之列，社交距離規範則將同步收緊。丁世均說，此次限制，主要針對可能導致病毒大量傳播的群聚活動。 (中時 ) #跨年派對 #三溫暖 #丁世均 #南韓 #新冠疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美確診破1300萬 南韓憂第三波流行 04:102020/11/29 焦點要聞 人行副行長：疫情未打亂金融市場開放節奏 16:562020/11/29 財經 疫情造成旅遊「慘」業 導遊大呼活不下去紛轉行 08:202020/11/29 社會 漲勢兇猛！房價10大強漲區出爐 答案讓眾人意外 13:152020/11/29 生活 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 18:002020/11/29 財經 新光醫院副院長洪子仁 公衛出身 疫情洗禮下發光 04:102020/11/29 專題周報 國際疫情煞不住 台灣境外移入激增 陰性報告真偽難辨 專家籲入境廣篩 04:102020/11/29 焦點要聞 陳昇割口腔瘤首露面緊守封口令 04:102020/11/29 娛樂新聞 疫後投資 向股神偷師 謝金河曝最具吸引力「慘業」 17:012020/11/29 財經 新聞透視》境外移入激增 邊境破口都沒看到 談何超前部署 04:102020/11/29 生活新聞 國際熱門新聞 影》Zappos台裔創辦人謝家華擁8億美元身價 每月卻花不到千元住拖車 - 國際 川普搞破壞 盛傳拜登就職當天將有重大宣布 - 國際 台女留學南韓遭酒駕撞死畫面曝光 奧迪高速衝撞她來不及閃 - 國際 網路最大鞋商Zappos 台裔創辦人謝家華46歲辭世 - 國際 - 中央社 印尼伊利勒沃托洛火山暴發 火山灰直噴4000公尺 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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