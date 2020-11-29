南韓29日新增450例新冠確診，雖然較前3天連續破5百確診略為緩和，但政府指出，第三波感染的速度是疫情爆發9個月以來最快，主要是部隊設施、三溫暖、高中和教會。

因此總理丁世均表示29日宣布，自下周二起，禁止飯店、活動業者、招待所等舉辦跨年派對，另外公共三溫暖和部分餐飲業，也必須全面關閉。

歌唱班以及管樂器教學課程，一樣在禁止之列，社交距離規範則將同步收緊。丁世均說，此次限制，主要針對可能導致病毒大量傳播的群聚活動。

(中時 )