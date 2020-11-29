比特幣衝刺歷史高價水位，炒熱數位資產市場，投資人的多元需求備出，台灣業者加快導入國際產品，價位不斐的黃金穩定幣開始在台灣數位交易所上架，而且讓投資人以強勢的新台幣直接投資，不必支付匯損的成本。

國際數位資產市場中的黃金穩定幣產品，有國際業者發行的PAX Gold（代號PAXG）、Tether Gold（代號XAUT），兩支數位金融商品的細節能從它的官網和公布的白皮書中查到。由於「穩定幣」的概念如同USDT，每一塊錢的數位資產都要有一個保證儲備部位，像Tether Gold（Gold）是由TG Commodities Limited公司推出的數位資產，每一個XAUt代幣代表倫敦合格交割的1金衡盎司金條。由於儲備資金的高成本要求，目前台灣並未有業者有意願以新台幣直接發行黃金穩定幣。

這類商品的問市，多是商品多樣化的思考，滿足不同嗜好的投資人。台灣市場原先可以經過委託交易平台的作法買到，買賣價格由平台回報。幣託科技（BitoEX）旗下法幣虛擬通貨交易所BitoPro，近來直接上架，投資人可用新台幣透過黃金代幣進行投資與避險操作。

目前在BitoPro平台上，有兩款黃金穩定幣PAX Gold（PAXG）、Tether Gold（XAUT），及一款可兌換實體黃金的黃金提貨券DEAC，由投資人直接購買，持有者可以將XAUt代幣從發行的Tether錢包，轉移至任何鏈上的地址。與其對應的金條會連結至存放Tether Gold的一個特定鏈上地址。

國際金價近日已跌破1,800美元/盎司，低價進場有助投資人降低風險，而黃金穩定幣既能借重區塊鏈與加密貨幣技術，又可以分割小額方式參與黃金投資交易，業者表示，上架之後的買氣浮現，反映出投資人有興趣嘗試操作。

(工商 )