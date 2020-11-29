周蕙今晚在演唱會上身穿性感舞衣大跳肚皮舞。（粘耿豪攝）

周蕙「漫步月光下」演唱會，今晚（29日）在台北國際會議中心舉行第2場，周蕙熱唱孫燕姿〈神奇〉、蕭亞軒〈一個人的精采〉及蔡依林〈舞孃〉等天后組曲時，大秀肚皮舞步和身段，電臀扭動超過1000下，驚豔全場！她首次穿上兩截式舞衣露出馬甲線，展現瘦了5公斤、體脂降到20%的健身成果。

周蕙與孫燕姿、蕭亞軒及蔡依林同時期出道，曾被看好是華語樂壇4小天后，不料周蕙因身陷合約糾紛，事業一度停擺，再出發時已經遠遠落後其他3人許多。她特別在演唱會上安排這段組曲來激勵自己，她說，上進心是在演藝圈裡生存的根本，「所以我決定要挑戰在演唱會上，不停歇地勁歌辣舞10分鐘。」

周蕙今晚在演唱會上感性告白當場落淚。（粘耿豪攝）

接著周蕙搖身一變成為優雅女神，深情演唱〈不愛了也是一種愛〉，「那時我被交往多年的男友提分手，接著父親離世，讓當時正籌備新專輯的我，憔悴到考慮是否應該把計畫延後。但媽媽覺得我應該做我該做的事，那晚我父親更來到夢裡告訴我要勇敢的往前走，於是我就一路勇敢往前走，走到了現在。」她的媽媽今也來到現場為她加油打氣。

周蕙今晚在演唱會上賣力飆嗓，和台下歌迷互動。（粘耿豪攝）

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