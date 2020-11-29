港交所29日披露，大陸最大的反芻動物精飼料供應商優然牧業已遞交招股書，正式啟動上市程序。

新京報報導，優然牧業的業務涵蓋由育種到飼料，再到原料奶生產的乳業上游全產業鏈，且三大業務增長強勁。截至2020年上半年，該公司原料奶產量達76.9萬噸，擁有約28.7萬頭奶牛。以此計算，優然牧業已成為全球最大的優質原料奶提供商。

在飼料業務方面，作為大陸最大的反芻動物精飼料提供商，優然牧業排行大陸市占率第一，為6.4％。此外，優然牧業為大陸最大的苜蓿草進口商，也是大陸領先的粗飼料（主要為苜蓿草及燕麥草）供貨商。按2019年該公司主要的粗飼料品類苜蓿草的銷量計，優然牧業在大陸市占率第一，為3.6％。

在業績方面，優然牧業營收由2017年的人民幣（下同）50.91億元增至2019年的76.68億元，複合增速為22.7％。同期淨利由2.78億元增至8.02億元，複合增速高達69.9％，營收、盈利雙雙高速增長。

2020年上半年，優然牧業營收達到53.44億元，年增55.5％。淨利達到7.44億元，年增103.8％。

(工商 )