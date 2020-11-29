華夏科技大學今年歡度54周年慶生會，以「華麗現身，夏綻艷姿」為主題。（華夏科大提供）

華夏科技大學今年歡度54周年慶生會，以「華麗現身，夏綻艷姿」為主題。（華夏科大提供）

華夏科技大學今年歡度54周年慶生會，以「華麗現身，夏綻艷姿」為主題。（華夏科大提供）

華夏科技大學今年歡度54周年慶生會，以「華麗現身，夏綻艷姿」為主題。（華夏科大提供）

華夏科技大學今年歡度54周年慶生會，以「華麗現身，夏綻艷姿」為主題。（華夏科大提供）

華夏科技大學今年歡度54周年慶生會，校長陳錫圭邀請行政院沈副院長榮津教授、原住民族行政局陳副局長、龍門扶輪社蔡社長及校友等來賓一同與會見證學校翻開新篇章的重要時刻。

今年以「華麗現身，夏綻艷姿」為主題，期盼華夏科大歷經54年累積的厚實基礎為動力，跨越未來各種挑戰，持續在華夏科大的發展里程碑寫下嶄新的篇章。

這次主題展現出華夏辦學三個重點特色，「智慧與生活的象徵」由本校新設智慧車輛系與國際知名汽車大廠合作共同培育無人車及電動車人才以及機器人研究大學部與研究所；「多元的文化色彩」，以島嶼住民為題，舉辦系列性的主題活動，從節慶、服飾、信仰與飲食文化等呈現南勢角滇緬住民以及台灣原住民的相遇及對話精彩的故事。

「三好校園與鄰共好」師生組成三好加油站工作營並同時舉辦在華夏三好遇見你的成果展，讓每一位參加的師生充滿正能量與善的力量，內化展現於生活中，形塑優質校園倫理。

活動會以天使打擊樂團在本校藝文廣場做為校慶開場，接著進行多元文或共學中心、原資中心及電動車輛實作場域之揭牌儀式，因應這次的主題校長與董事並乘坐戰火金剛機器人華麗現身轉場，並邀請夫妻校友回娘家並頒發校隊夫妻紀念品，還有華翔翼夢助學金捐贈、圓夢助學金、資深教職員及傑出校友獎等以及各社團的精采展演與鄰居及相關單位共同歡慶。

(中時 )