81歲「國民阿嬤」陳淑芳今年成為雙料影后，奪下第57屆金馬獎影后及最佳女配角兩項大獎，而淑芳阿嬤也在IG上分享喜悅心情，卻有網友發現，原來淑芳阿嬤早在2013年就開通IG，不時會和粉絲分享日常生活，還手誤發出多篇沒有意義的貼文，讓網友都笑翻。

淑芳阿嬤在IG發文曬出金馬獎當天的美照，只見淑芳阿嬤穿著淡粉色的禮服，臉上帶著淡淡笑容，看起來氣質典雅，她也透露自己休息了一天，收到許多朋友的祝福，也驕傲地說「都說我是紅毯五美之一」，並附上偷笑的表情符號，也特別感謝工作團隊及徐若瑄的幫忙，「愛你們喔」。

淑芳阿嬤發布美照，也獲得不少讚美，許多粉絲都前來朝聖，「相隔7年的文」、「淑芳姊姊加油！」、「阿姨最美」、「淑芳阿姨美~~」、「阿姨穿這件真正水」、「阿姨好棒，實至名歸」、「淑芳阿姨的演技真的太棒了」，也引來徐若瑄示愛：「阿姨我愛您」。

淑芳阿嬤詳細自我介紹。(圖/翻攝自陳淑芳IG)

淑芳阿嬤還曬出白嫩小腿照。（圖／翻攝自陳淑芳IG）

然而有網友發現，淑芳阿嬤在介紹列出了自己所有的基本資料，包括身高體重、星座和學歷等等，且上次發布貼文已經是2013年11月23日，當時淑芳阿嬤在開通IG後，曾短暫頻繁更新動態，不只分享生活照，還不小心發出全黑和物體晃動的照片，也沒有編輯任何文字，因此被推測是不小心按發出去的，讓粉絲笑翻直呼好可愛。

(中時新聞網)