近日一位民眾分享一張神秘看板，上面寫著一長串中文字，卻讓許多網友都看不懂，「嘸嘈嘸小」讓許多人充滿困惑。最後經由網上神人翻譯後，才得出原文的真正含意。其中「逆」字更讓內行表示「南部人才懂！」僅1字就能道出濃濃南部味。

原PO在臉書「爆廢1公社」上貼出一張圖，詢問廣大網友看板上的中文字是什麼意思。上面寫道「你是青每，呀系四隻腳，庶狼賣嘸嘈嘸小，你家圾垃（應為垃圾）不要拿來這裏丟！跨嘸逆」。一連串的台式中文讓原PO直呼「求翻譯」，並詢問看板上的話是北部口音還是南部口音。

貼文一出，果然馬上就引起熱議，許多人看得霧煞煞直呼「乾！害我看好久」、「我看得好認真，好痛苦」。不過，內行人一看卻秒回「這一定是南部」，並紛紛表示「南部口音完全看得懂」、「我竟然看得懂欸」。網友指出，關鍵就在於文末的「逆」字，只要出現逆，就是南部的口音，而且是高雄腔。「逆一定南部」、「這個逆…很下港」、「這個逆很重要，果然是南部的結尾」、「高雄口音，好像結尾都會多個逆」。

最後，網友也整理出整段原文為：「你是青暝（瞎子），還是四隻腳（罵人是畜牲）？庶狼賣（做人不要）嘸嘈嘸小（不知分寸），你家垃圾不要拿來這裡丢，跨嘸逆？（看不懂人話嗎）」網友還補充說「還不夠氣！不然會加呀（逆呀～）」。

(中時新聞網)