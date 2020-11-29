雖說錢非萬能，但在現實生活中，沒有錢卻是萬萬不能，隨著2020年即將步入尾聲，最後這個月的財運又是如何呢？日前搜狐網「花間雨屋星座」專欄就指出，3星座男女年底巧遇財神爺上門，財運亨通不是夢！

水瓶座：

水瓶座近期整體運勢發達，無論是在事業或是感情都會有所收穫，但真正讓人眼紅的還是財運！不過相較於正財沒什麼變化，水瓶座的財運真正體現在偏財上，而且運勢好到讓他們都覺得意外，甚至是原本投資失敗的金錢，也能趁勢重新賺回來。但投資有風險，水瓶座還是要謹慎不可躁進。

摩羯座：

摩羯座的財運主要是由事業來帶動，加上運勢高漲，容易受到長官注意，也願意給摩羯座更多的工作機會，只要能牢牢把握住，摩羯座的運勢會一直延續下去。特別是從事銷售業的魔羯，客群可望有所增長，業績出色得讓人眼紅，事業發展的好，財運自然擋都擋不住！

天秤座：

天秤座的財運主要是由人際關係帶動，尤其是優雅大方的天秤女親和力十足，第一次見面就能給他人留下好印象，建議在12月多參加一些活動，或許會有許多意想不到的收穫。人緣好的天秤座，在朋友有好事時都會想起他們，機會多，自然財運也銳不可擋。值得注意的是，天秤座若是有什麼想法，不妨和伴侶多溝通商量，對方將提供更好的見解。

(中時新聞網)