運8反潛機。國防部提供。

今天是空軍建軍百年紀念日。國防部深夜發布，共軍運8反潛機1架次今天晚上進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。這是共機於11月的第21次侵擾。

(中時 )