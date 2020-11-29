今晚1架共機進入我西南空域 11月第21次侵擾 22:512020/11/29 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1架運8反潛機進入我西南防空識別區示意圖。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機。國防部提供。 今天是空軍建軍百年紀念日。國防部深夜發布，共軍運8反潛機1架次今天晚上進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。這是共機於11月的第21次侵擾。 (中時 ) #今天 #空軍 #防空 #11 #西南 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 賓州法院再駁回訴訟 川普翻盤機率更減 14:462020/11/29 國際 網路人氣王羅智強 發展隱形陸軍 04:102020/11/29 政治要聞 雪梨昨日氣溫破40度 夜間氣溫更創歷年11月新高 16:492020/11/29 國際 陳亞蘭演1場賠1場咬牙硬撐 04:102020/11/29 娛樂新聞 史上最炎熱11月夜晚 澳洲面臨嚴重大火危險 12:402020/11/29 國際 趕在12／1日前返台 桃機旅客翻倍 04:102020/11/29 焦點要聞 共機本月20次進入空域 蔡英文：空軍捍衛領空讓國人照常生活 20:572020/11/29 政治 狂！好好好想見到你 五月天桃園、台中23萬張門票5分鐘完售 15:142020/11/29 娛樂 美11月新增就業人口恐續減 04:102020/11/29 專題周報 超商大盜重操舊業 被捕不到3個月再判7年半 10:462020/11/29 社會 政治熱門新聞 許淑華遭Wecare高雄下流P圖 網目睹這一照全氣炸 - 政治 被鎖喉後與顏寬恒互嗆！今巧遇坐一起 陳柏惟反應讓網友笑翻 - 政治 立院一場亂仗後 兩政黨最新「民調」差距拉開了 - 政治 挺萊豬第1名立委 羅智強嗆：我發起罷免一定過 - 政治 罷免第一品牌WC竟放下流假圖 網酸：想聽聽范雲怎麼說 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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