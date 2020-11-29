乳房外科名醫梁宏華，2015年曾被控訴，用錄影筆偷拍女病患乳房觸診過程，當時共查獲37名被害人偷拍檔案；而名醫梁宏華轉到苗栗的醫院後，再度被指控聽診肺炎為由，解開女病患胸罩、並碰觸胸部，事後病患發現根本沒有肺炎，認為被性騷擾，因此向醫院投訴，目前梁醫師已暫停所有醫療業務，移送人評會議處。

原本任職北醫的梁宏華，發生過不少爭議，2013年與林姓護理師發生婚外情，後來不滿林女另結新歡，趁林女裸睡時，偷拍對方美背、翹臀，再傳照片給林女的新歡宣示主權，甚至在嘿咻時偷拍性愛過程，當時被依妨害秘密罪起訴，後來和解收場。

2015年，梁宏華又被控訴在診間偷藏錄影筆，見求診的女病患貌美、身材好，就在乳房觸診時偷拍，後來有護理師發現梁放在診間架子上的筆外形有異，且放在同一個地方長達一周，有時還會調整角度，懷疑梁用錄影筆偷拍女病患，私下向北醫舉報才曝光。

後來梁宏華轉到苗栗的醫院，被女病患控性騷，當時梁告知病患有肺炎，需解開內衣聽診，由於女病患吊者點滴，正在想要怎麼解開扣子時，梁表示「我幫你解」，隨後解開女病患內衣，聽診時還碰觸胸部。

直到女病患拿到診斷書，發現並沒有肺炎，加上上網搜尋，看到過去的事情相當驚訝，隨即向醫院投訴，院方也向女病患道歉，原本要梁宏華親自表達歉意，但女病患拒絕，而目前梁宏華也已暫停所有醫療業務。

(中時新聞網)