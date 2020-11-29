民進黨立委高嘉瑜爆發炒房爭議，被質疑以房間亂象轉移焦點，國民黨北市議員游淑慧爆料高嘉瑜爆料買名牌等，雙方多次隔空互爆。不過這幾天兩個女人的戰爭似乎熄火了，游淑慧27日的臉書透出端倪。游淑慧27日在臉書表示，有位媽媽建議，她和高嘉瑜有不少交鋒，不過她更關心萊豬和中天議題，也希望代問高委員是否能一起支持萊豬公投。

高嘉瑜自稱「吃過期食品、不買名牌」。游淑慧跟著爆料，2011年時，高嘉瑜跟台北市府出訪義大利，不僅脫隊狂買名牌包，還要公務員幫她提戰利品。高嘉瑜則反酸，當時市府秘書的游淑慧全程都在照顧市長郝龍斌。兩個女人的戰爭越演越烈，越來越多人進入戰場，連市議員王欣儀都爆料，當時7歲兒子的零食被高嘉瑜搶去吃。

目前游淑慧和高嘉瑜兩個女人的戰爭似乎熄火了，游淑慧在臉書貼文表示，剛剛碰到位媽媽，她跟我說，最近高嘉瑜委員躍上新聞版面，與我有不少交鋒，但她更希望關心萊豬和中天議題，希望可以代問高委員，在萊豬議題上，能不能一起支持萊豬公投，呼籲中選會不要卡公投？如果民進黨黨內追殺她，她要不要乾脆退黨，一起來反萊豬，支持中天的新聞自由？

游淑慧指出，這位媽媽還勸她說，如果高嘉瑜願意，我們要好好尊重她。不過游淑慧說，她也好奇，自己和高嘉瑜會不會有機會一起來反萊豬、護新聞自由？做對的事，永遠不晚！

剛剛碰到位媽媽，她跟我說，最近高嘉瑜委員躍上新聞版面，與我有不少交鋒，但她更希望關心萊豬和中天議題，希望可以代問高委員， 在萊豬議題上，能不能一起支持萊豬公投，呼籲中選會不要卡公投？ 如果民進黨黨內追殺她，她要不要干脆退黨，一起來反萊豬，支持中天的新聞自由？ 這位媽媽還勸我說，如果高委員願意，我們要好好尊重她。 我也好奇，我們會不會有機會一起來反萊豬、護新聞自由？ 做對的事，永遠不晚！ 由台北市議員游淑慧發佈於 2020年11月26日 星期四

(中時新聞網)