國民黨立院團近日為杯葛萊豬進口爭議議題，在立院議場內丟豬內臟，阻止行政院長蘇貞昌上台施政報告，萊豬攻防戰使場內一片混亂，引發各界關注。國民黨立委陳玉珍就曝光一張漏網鏡頭，為黨籍立委李貴敏手持豬心，作勢要扔護航的民進黨立委們，畫面曝光後引起熱議。

在民進黨立委護駕下，蘇揆27日進入議場完成5分專的短暫施政報告，過程藍綠雙方陷入混戰。民進黨痛批國民黨「浪費食物、踐踏豬農心血」。對此，國民黨則回嗆，蔡政府開放萊豬進口是踐踏豬農始作俑者，擺明「做賊喊抓賊」，在議場內丟一堆豬內臟，是為突顯萊劑問題。

值得注意的是，陳玉珍29日在臉書轉貼一張立委李貴敏手持豬心丟綠委的照片，還配上旁白「這是豬心，民進黨以為是手榴彈嗎？」、「綠委怕成一團」，「無毒豬心綠委就怕成這樣，還敢進萊豬毒害人民？」。陳玉珍則表示，「這張照片有意思」。

照片貼出後，引起不少網友熱議，「平常不是很愛吃，會怕就好」、「國民黨唯有發揮以一敵十的精神，才會讓台灣人民知道真相」、「惡人無膽」。

(中時新聞網)