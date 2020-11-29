周姓通緝犯27日晚間從菲律賓返台，在機場被發現因案通緝，須發監執行，檢方以視訊方式確認人別，當天就送往桃園監獄隔離。不過周男29日被發現新冠肺炎確診，趕緊送醫治療。獄方表示，與周男接觸者在個位數，全程都有穿防護衣，但保險起見，還是會請這些同仁在家自主健康管理。

據了解，周姓男子因為傷害致死罪，遭判5年4月，但他潛逃出境，27日晚間從菲律賓返台，在機場遭警方發現周男因未發監執行遭發布通緝，隨即逮捕。桃園地檢署檢察官在署內以視訊方式確認人別、案由，隨後送往桃園監獄。

桃園監獄表示，接獲通報後，隨即啟動傳染病感染管制措施，亦即接觸周男者都需要穿上全套防護衣，並且周男需要在獄所內隔離14天，不過29日下午就被發現確診，目前人已送到醫治療。

獄方補充，因周男有相關旅遊史，因此採必要人力與其接觸，還要穿上全套防護裝備，接觸者在個位數，另外為了保險起見，這些同仁也先行在家自主健康管理，暫時不需到監所上班。

(中時 )