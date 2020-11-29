29日上午10時許，國道6號發生一起車禍，1名女子疑似大貨車車輪輾過雙腿，導致右腳粉碎性骨折及頭部撞擊傷，女子也緊急送往醫院急救，事後也傳出該名女子因為與男友吵架，才憤而跳車，但陳姓男友在偵訊時否認兩人吵架，表示當時在車內並沒有爭吵。

國道交通警察第七隊調查，這起車禍是陳姓駕駛大貨車，行駛在國道上，駕駛表示，車門沒關好，26歲莊姓女乘客跌落車道，被自家車輛右後輪輾壓雙腿骨折，陳姓駕駛酒測值為零。

事故發生後，陳姓駕駛也緊急下車，為跌落在車道上的莊女撐傘擋太陽、安慰她的情趣，並等待救援，莊女送亞大醫院檢傷為雙腳骨折，轉送中國醫藥大學附設醫院急救，暫無生命危險。

陳男向警方表示，當天稍早開車行經草屯，女友先下車買菱角，之後才行駛上高速公路，猜測是女友沒有將車門關緊，上車後女友姿勢是背部靠著車門，才會發生從車裡摔出高速公路的意外。但警方認為這起意外還有許多疑點，不過詳細原因，仍得等莊女手術完畢，傷勢稍微復原，才能釐清。

(中時新聞網)