「半島電視台」報導，印度首都新德里29日舉辦半程馬拉松比賽。受新冠肺炎疫情的影響，這次賽事規模大幅縮小，但仍吸引大批頂尖好手前來較勁；不過，嚴重的空汙導致空氣品質指數爆紫，不少選手都自嘲這是場「自殺式競賽」。

在女子組與男子組職業賽事中，47名職業選手於29日完成21公里的比賽；業餘選手則在25到29日先行完賽，以防止過度擁擠。

在男子組中，衣索比亞選手瓦勒勒根(Amdework Walelegn)以58分53秒的成績，1秒之差硬生生地氣走貝利胡（Andamlak Belihu）、捧回金牌。去年奪冠的貝利胡只能屈居第二。

印度舉辦2020年半馬比賽，吸引多名好手參賽。

瓦勒勒根表示，相較於以前比賽有大量的U形彎道，今年的路線規劃平坦而適合比賽。

在女子組中，衣索比亞的耶瓦勞(Yalemzerf Yehualaw)以1小時4分46秒勇奪第一，還刷新大會紀錄，而來自肯亞的切帕蒂奇(Ruth Chepngetich)屈居亞軍。

在3000公尺障礙賽中，沙貝爾(Avinash Sable)以1分03毫秒刷新印度記錄，並拿下東京奧運門票。

主辦單位表示，受到第三波疫情與嚴重空污的影響，賽事規模大幅萎縮，僅有60名跑者參加這次比賽。來自不同城市的選手按照按照規劃的路線開跑，並使用手機應用程式來記錄自己的成績。

據印度中央汙染控制局(Central Pollution Control Board)數據，新德里空氣品質指數達244，為「重度汙染」。對於心臟病與肺功能患者來說，症狀恐嚴重加劇，運動表現也會下降；甚至，健康族群也會出現不適的現象。

因此，當局沿線噴灑化學藥劑，試圖減低毒霧霾的影響。報導指出，由於交通、工業污染、焚燒農作物與寒冷的溫度，毒霧霾久久無法驅散。選手們紛紛笑稱這是場「空污吸到飽的比賽」，而醫生也警告「疫情加上空污夾殺，選手健康堪虞」。

不過，上千農民因為抗議印度政府頒布的農業規範而上街抗議，讓部分通往首都的道路遭封鎖，成為意外的插曲。

(中時新聞網)