伊朗首席核子科學家莫森·法克里薩德(Mohsen Fakhrizadeh)遭狙殺，應該是以色列特務機構「摩薩德」(Mossad)下的手。伊朗強硬報紙《世界報》（Kayhan）表示，伊朗必須發動反擊，要是確認是以色列所為，那應該以彈道飛彈等武器襲擊以色列港口城市海法。

美聯社報導，《世界報》在周日的社論表示，伊朗受此打擊不能忍耐，應該動用任何手段反擊，造成敵方城市大規模受損，以及大量人員傷亡都在所不惜。

據報導，上周五，法克里薩德在德黑蘭郊區遇伏擊，先是前導的車輛被轟炸，然後不明身分的槍手對這位科學家的座車開槍，殺死了他和身邊的護衛。

以色列特工相當可怕，在過去10年中，已殺死多名伊朗的武器研發科學家，特別是核生化武器的開發者。

法克里薩德有伊朗「歐本海默」之稱，美國情報機構和聯合國核子檢查人員認為，他對伊朗的核原料精煉技術有重要貢獻，據伊朗自己的說法，他們已經精煉相多大量的濃縮核原料，比如濃縮鈾。

《世界報》的主筆薩多拉·扎雷（Sadollah Zarei）寫了一篇建議伊朗報復以色列的文章，他表示，伊朗今年對美軍狙殺聖城旅指揮官的報復行動，不足以阻止以色列。只有讓以色列人大量死亡的復仇，才能有效威懾，他建議襲擊以色列海港城市海法。

伊朗國會議員對狙擊事件表示憤怒，焚燒現任美國總統川普與下任美國總統拜登的照片。(圖/美聯社)

伊朗國會在周日舉行了一次秘密會議，議題就是法克里薩德被殺的後續應變。議會發言人穆罕默德·巴格爾·加利巴夫(Mohammad Baqer Ghalibaf)說，必須讓伊朗的敵人後悔。他說：「犯此兇案的敵人必須遭到懲罰，否則他們不知後悔。」

國會議員意憤填膺，他們高呼：「美國該死！以色列該死！」

(中時新聞網)