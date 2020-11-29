高雄市長陳其邁上任3個月，高雄有變好嗎？民進黨高雄市議員陳致中表示，市民施政滿意度達六成，上任後推動「5G+AIoT新創園區」帶動高雄產業轉型，「創造260億新台幣年產值」以及「一萬個工作機會」，有望從重工業轉型為高科技的智慧城市。

高雄市政府研考會23日公布最新施政滿意度民調，6成2市民對高雄未來發展充滿信心、6成市民滿意陳其邁施政、6成3市民認為陳其邁上任後非常認真拚市政、仁武產業園區上周動工獲6成5市民滿意、陳其邁首創加碼的農作物保險有高達7成3民眾支持。

研考會指出，陳其邁帶領的新市政團隊讓高雄人感到更光榮，邁市府感謝市民給新市府團隊服務機會，未來將秉持務實、認真、負責、緊衝精神持續「拚經濟、衝就業、顧教育、好生活、真安心」，讓高雄成為宜居城市。

陳致中近日則在臉書貼文指出，他要給陳市長和市府團隊3點建議。第一，「市政不要太急，慢工出細活，穩健踏每一步，開支票如果做不到反而不好」。第二，「5G+AIoT新創園區將帶動高雄產業轉型，創造260億新台幣年產值以及一萬個工作機會」。第三，「市長希達帶領高雄跨代成長，從重工業轉型為高科技的智慧城市」。

民進黨高雄市議員陳致中臉書。(圖/翻攝自臉書)

(中時新聞網)