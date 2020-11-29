香港女星黎姿14歲出道，90年代成為歌影視三棲藝人，《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》更是她的代表作。2008年她嫁給富商老公馬廷強，並宣布完全退出演藝圈。日前，黎姿因公開自己的減肥餐而意外讓自己價值3億港幣(約11億台幣)的豪宅曝光，讓不少網友驚嘆：「這跟皇宮有什麼兩樣」。
今(29日)，黎姿再度發布新影片。這次她選在自家浴室裡卸妝給大家看。鏡頭前的她，從自己如何卸眼妝開始，接著擠洗面乳洗臉，對於自己將素顏示人，完全不在意；不過也許黎姿平日上妝並不濃，卸妝前後差距並不大，這更讓不少網友驚呼，素顏後的膚況比許多20歲的年輕女孩還要好。
不少網友讚嘆黎姿的膚況，但更多人是把目光焦點放在她家的豪華浴室。在同一個空間裡，不但有淋浴間、超大浴缸，整體配置宛如五星級大飯店。
最令人羨慕的，黎姿還是上市公司的老闆，她所經營的美容公司更在香港上市，成為美貌與實力兼具的女總裁。她曾在一次活動中感謝丈夫和家人的支持，才讓她有機會從演員變身為CEO。
(中時新聞網)
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