一位人妻利用馬鈴薯泥、魚鬆和美乃滋，就打造出一隻可愛的迷你紅貴賓。(摘自我愛全聯-好物老實説)

該人妻利用馬鈴薯泥、魚鬆和美乃滋，就打造出一隻可愛的迷你紅貴賓。(摘自我愛全聯-好物老實説)

不少家長為了讓孩子在學校能吃得健康，會選擇為自己兒女製作愛心便當，但近日一位人妻竟利用馬鈴薯泥和肉鬆，做出「紅貴賓」三明治便當。神級表現讓1.3萬網友們都跪了。

該人妻在臉書「我愛全聯-好物老實説」上分享一道精心為孩子製作的「紅貴賓三明治便當」，她利用馬鈴薯泥、魚鬆和美乃滋，就打造出一隻可愛的迷你紅貴賓。人妻表示，就讀小四的兒子打開便當蓋後，就對著它傻笑了很久，大概持續有一分鐘。

該人妻利用馬鈴薯泥、魚鬆和美乃滋，就打造出一隻可愛的迷你紅貴賓。(摘自我愛全聯-好物老實説)

文章曝光後，貼文吸引了1.3萬名網友按讚，許多人見到原PO的神級作品更跪著留言大讚「好厲害！神媽」、「這捨不得吃掉啊！狗狗那麼可愛，怎麼可以吃狗狗呢？」、「太佩服了！」、「當您的孩子好幸福」、「好可愛喔 怎麼捨得吃啦」、「被家庭主婦耽誤的藝術家」、「 請收下我的膝蓋」。

原PO除了分享在全聯社團外，還有經營個人的便當粉專「52街餐桌」，上面分享的全都是做給孩子的愛心便當食譜。人妻在上面解析「紅貴賓三明治便當」的做法為：將馬鈴薯蒸熟趁熱搗成泥，捏出貴賓狗造型之後，在薯泥上輕塗一層美乃滋，並灑上魚鬆，最後將眼睛跟鼻子黏上海苔，即可大功告成。

(中時新聞網)