台灣基進立委陳柏惟曾放話要「1個打35個國民黨立委」，但在27日立法院朝野立委衝突中，被國民黨立委林為洲架住脖子拉開。宅神朱學恒笑說，戰前羅威那、戰時吉娃娃、戰後泥娃娃。

宅神在臉書貼文表示，不是我們要笑台派戰神陳柏惟，而是他戰前羅威那，戰時吉娃娃，戰後泥娃娃，也太好笑了吧？打架前嗆聲到一個天下地上唯我獨尊，打架時被鎖個喉就乖乖溜走，打架連發6篇文轉移焦點後哭訴討拍甚麼跟中國大陸有關係，進美國牛是美國要的，又是跟大陸有甚麼關係？

針對陳柏惟指「雜碎」是只有大陸才會用的稱呼，朱學恒酸說，陳柏惟對美豬的功課都沒做對吧？美豬的新聞你也沒看對吧？「中華民國海關進口稅則輸出入貨品分類表」中直接就寫是「肉及食用雜碎」分類，陳柏惟連一頁都沒看對吧？美豬的豬雜碎還是我國進口排名第一位呢！沒做功課、不看新聞，打架又打不贏，是怎樣啦。

網友表示，「3Q怎麼會算錯呢？越認真生氣越好笑。」、「3Q弱爆了!看來只有講幹話強一點而已。」

(中時新聞網)