南半球的澳洲，現在正處盛夏，包括雪梨在內的大部分地區，最近幾天面臨最熱的夜晚，而且酷熱氣溫可能仍然持續一段時間，促使消防當局頒布「全面警戒」，擔心發生山林大火。

半島電視台報導，星期六，包括新南威爾斯省、南澳大利工省、維多利亞省大多地區都遇到40度的熱浪，維多利亞省北還有45度的紀錄。氣象局預測，破40度的高溫至少會持續5~6天。

氣象局氣候行動負責人安德魯·沃特金斯(Andrew Watkins)說：「今年11月的氣候，在很多方面都非常不尋常。我們的降雨只有正常年份的一半，使得氣溫居高不下，2020年的11月很有可能是有記錄以來最熱的11月。」

澳洲在去年曾發生嚴重山林大火，被稱為「黑色夏季」，大火造成1200萬公頃的山林被燒毀，33人死亡，10億頭動物葬身火海，還造成莫里森總理（Scott Morrison）聲望大跌。

去年的大火消防單位心有餘悸，因此農村消防局於週日發布對「新南威爾斯省東部、東北部全面消防警戒」。

澳洲農村消防局表示，去年夏天的易燃物是矮灌木叢，而今年的風險來自草原，因為早春曾經的降雨，使許多草類植被大量生長，在如此乾燥又高溫的情況，何時引發大火都不奇怪。

澳洲的易火災季節，通常從南半球春季到夏季。

(中時新聞網)