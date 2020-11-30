娛樂8點半》台灣資深藝人田露露，年僅12歲就出道，亮眼的混血外型加上精湛歌藝，很快就在演藝圈占有一昔之地，在當年秀場更是紅極一時，雖然演藝事業繳出漂亮成績單，但情路不順遂的她，不僅未婚生女，女兒交給前夫撫養之後，母女更是相隔20年才重逢，此外嫁到日本6年後返台，由於找不到演出機會，染上憂鬱症的她竟選擇輕生，還好送醫搶救後撿回一條小命。

田露露自幼身世坎坷，從小便由外婆一手撫養長大，12歲時外婆得了腸癌，為了籌措醫藥費替外婆醫病，便報名參加當年火紅的歌唱選秀節目《五燈獎》，雖然並未五度五關衛冕成功，但精湛歌藝加上擁有中、美混血的亮眼外型，又講得一口道地台語，不僅讓觀眾對這位「阿兜阿」印象深刻，也成為她踏入演藝圈的契機，以性感豔星之姿出道的她，由於言行葷腥不忌，在當年秀場可說是紅極一時，短時間內就累積出知名度，尤其推出《異鄉夢》一曲時，更將她的演藝事業攀向巔峰。

田露露三段感情路都走得相當坎坷。（圖／中時資料照）

雖然演藝之路走來順遂，但感情路卻是格外坎坷，田露露當年和一名徐姓男士交往時，可以說是愛的轟轟烈烈，愛的火熱時可以在眾人面前親熱，但翻臉時又能在街上上演全武行，更曾被打到全身傷痕累累，無法上台演出，但田露露可說是「愛到卡慘死」，不僅掏錢為對方租房子，還為其生下一個女兒，但最後仍是遭到拋棄，分手後又和一位武行小生交往，但當年電影業蕭條，對方工作有一搭沒一搭，田露露為此拿錢幫對方創業，後來被倒會負債數百萬，男友竟也成為跑掉的會腳之一，讓田露露只得遠走日本躲債，到日本期間，田露露在秀場演出認識客人神野，不到三個月就墜入愛河並且閃婚，無奈這段婚姻維持不到兩年就告吹，事後她表示當時基於對方幫她還債，出於感恩的心才嫁給對方，離婚後女兒便跟著前夫，母女倆分隔20多年才又再度重逢。

田露露與女兒事隔20多年才再度重逢。（圖／中時資料照）

田露露離婚返台後，因為暫別台灣演藝圈６年時間，知名度早已不若以往，遲遲找不到工作機會，情緒低落的她竟染上憂鬱症，甚至一度輕生走上絕路，幸好緊急送醫才將她從鬼門關前救回一命，雖然人生獲得重來的機會，但對田露露的生活並未造成多大改變，依舊是接不到什麼通告，這段期間為了賺取生活費，只得放下明星光環，不論保險、房屋仲介，就連殯葬業和禮儀師都做過，甚至到大樓擔任清潔工，但礙於身體負荷不了只好作罷，而她也透露一度窮困潦倒到繳不出600多元的水電費。

田露露昔走紅演藝圈，如今靠賣豆花維生。（圖／中時資料照）

最後在友人建議下，兩人在台北五分埔找了兩坪大店面，合開了一家豆花店，用心經營之下，不僅生意逐漸有起色，客人對於商品也是讚譽不絕，田露露更以自身經驗輔導民眾創業，甚至不用加盟金，對此她強調只有自己最懂得這種苦，如今受洗為基督徒，讓她表示人心中一定要有信仰，才能活出自己最好的樣子。

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(中時新聞網)