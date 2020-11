紐約時報新視界

[疫情前線2]

疫情擋不了他們的愛

一對八十多歲戀人,在國界邊境的浪漫

她開著小轎車,從丹麥這一側過來;他則騎著電動自行車,從德國那一側來。她拿出咖啡和桌子;他擺出椅子和杜松子酒。然後,兩人分別在邊境的兩側坐下,相隔一、兩公尺的距離。

這是一對八十多歲老人家,在國界邊境因疫情關閉時的浪漫。

二○一八年夏天,這對戀人在丹麥展開他們的黃昏戀曲。當時,漢森捧著一大束鮮花,正要去拜訪另一位相識數十年的丹麥老婦人,但在到達她的家之前,遇到了茵嘉,他們剛好都在路旁的草莓攤排隊。

一個衝動下,漢森把鮮花送給了茵嘉,也打消了去探望那位舊識的念頭。他邀請茵嘉到德國吃飯,兩人很快變得親密起來。這對情侶通常會一起做飯,用德語和丹麥語聊天,茵嘉留在德國的漢森家過夜,然後隔日早晨返回丹麥的住家。

這種愉快的固定作息,在二○二○年三月十三日突然中斷了,丹麥政府宣布邊境從隔日起全面封鎖。擔心回不了國,茵嘉匆忙趕回在十五分鐘車程之外的家。

一開始,他們都不知道何時才能再牽到對方的手,但後來他們想出了一個辦法。兩家之間有片平坦農田,一條安靜的小路蜿蜒而過,這條路離漢森的出生地只有幾百公尺,而警方只是用一片薄薄的塑膠路障封鎖道路。於是,漢森和茵嘉相約每天下午在那裏野餐。

他們尊重醫師的建議,儘量避免身體接觸,但也找到了其他方式來表達他們的感情。漢森每天給茵嘉帶來一份小禮,比如一小瓶葡萄酒(但茵嘉會等到安全開車返家後才享用)。茵嘉帶來餅乾、蛋糕,有時甚至是一份親手煮的午餐。

漢森說,丹麥警方威脅說,如果他們越境,就會對他們開罰單。而漢森肯定地說,他們到這裏是因為愛,愛是世界上最好的東西。說完,他又倒了一杯杜松子酒。

本文主編、翻譯:呂玉嬋

(Patrick Kingsley/呂玉嬋節譯)

