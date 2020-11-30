想要財運滾滾來，除了靠自己努力之外，去財神廟走一回後，也許整個運勢就會大開。運勢命理網站「旺好運」整理出台灣6大財神廟，想要在新的一年財運暴漲，可以開始規劃假日前往參拜，成為無敵吸鈔票機不是夢！

▍1.北投關渡宮

位在台北市擁有三百多年歷史的北投關渡宮，作為求財勝地確實別有洞天，全台知名的「財神洞」就在正殿後方，綿延數十公尺；每尊財神皆用金身雕塑，金光閃閃，是上班族、股票投資客必來的寶地。過去還曾有信徒為了塞名片給財神，不惜打破櫥窗，但廟方表示這樣只會驚擾神座，奉勸各位民眾只要保有誠敬的心，心誠則靈。

▍2.中和烘爐地

位於新北市中和區的烘爐地就有24小時開放的正廟，位在南勢角山麓，山頂平坦開闊，登上台階後可俯瞰台北盆地，美麗的夜景總吸引眾多人潮晚上前來祭拜，香客絡繹不絕。烘爐地罕見的使用醒目的土地公神像當地標，而神像巨大的尺寸更是全台之最，香客們有機會到此可仔細觀察。

▍3.台中武德廣天宮

武德廣天宮主神為五路財神，每年財神聖誕之時（農曆3月15日），往往湧入大批信眾將廟宇擠得水洩不通，爭相向財神爺祈求「發財金」、「補運錢」。另外，武德廣天宮還有「黃金發財蛋」作為求財特殊小物，將發財蛋的蛋殼剝去，等於將厄運剝除，具有「金蟬脫殼」的象徵性意義，大口吃下能幫助你平安順利發大財。

▍4.高雄關帝廟

位於高雄苓雅區的關帝廟除了供奉「武財神」關公，還有五路財神及「福」、「祿」、「壽」三吉神等共十八位的神明，保佑信徒祈求升官、發財、延壽等願望都能順利達成。關帝廟最有特色的就是廟外站的兩尊「外國門神」，其緣由是因為前任主委有次出國受到外國人不尊重的對待，不平等的待遇讓他回台後，決定在廟外放置兩尊「歐洲士兵」雕像，命他們在廟門前罰站看守，沒想到時間一久，這兩尊外國面孔的衛兵就成為關帝廟的另一大特色。

▍5.車城福安宮

位在屏東墾丁的車城福安宮，因歷史悠久，分靈各處的土地公多到數不清，每年都會有土地公「大團圓」的祭典。中秋節是土地公升天成仙的日子，按照習俗會先為土地公「暖壽」，分靈各地的土地公會回到車城主廟，各宮廟敲鑼打鼓，場面盛大熱鬧而壯觀。另外廟方耗資600萬所建的金爐，因為對流氣旋會把金紙吸進爐內，更因此擁有「神明點鈔機」的暱稱。

▍6.竹山紫南宮

位於南投竹山的紫南宮，主祀土地公和土地婆，求財靈驗事蹟多，是絕對不能錯過的求財靈廟。紫南宮對面的彩券行在2013年元旦曾開出大樂透頭彩，金額高達1.15億。在竹山紫南宮除了發財金，「金雞母」也名聞遐邇，想求得好運氣可摸正殿內的金雞，據說金雞身上不同部位代表著不同好運。看金雞身上斑駁的銅漆，便可猜得它受歡迎的程度，已被許多求財香客全身摸透透，確保沒有漏掉任何好運氣。

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(中時新聞網)