日本央行押注ETF而大賺560億美元（約新台幣1.6兆），這次操盤獲利創下紀錄；反觀國內勞動基金委外代操9月慘虧749億元。對此，理財達人慨嘆「希望政府快點『開放勞退自選』 ，寧可自己輸光也不要被有問題的公務員玩光。」

華爾街日報報導，今年3月，日本央行總裁黑田東彥加碼買進ETF（交易所交易基金）規模上限提高一倍，相當於1150億美元。當時因疫情爆發股災，隨後日股開始驚人反彈，日經指數周四（26日）收在29年新高，從今年最慘的谷底翻轉大漲60%。

報導引述日本央行半年度財務報告指出，在這6個月中，股票投資組合創下破紀錄的獲利，日央統計數據顯示，截至9月30日，其持有的股票市值相當於近4000億美元，未實現利益更高達560億美元。其實早在6個月前，日央幾乎沒有任何未兌現收益，甚至面臨巨額虧損。

日本央行這次神操盤賺進龐大獲利，意外讓總裁黑田東彥大出風頭。黑田一直引領日本央行投資東京股市，但這種做法在全球央行中較為罕見。

財經部落客股魚在臉書發文指出，日本央行買ETF大賺錢，台灣勞退基金委託專業代操，加上人謀不臧，竟在多頭行情反而虧錢。

他說，看到這則新聞心中有點感慨，希望政府快點開放「勞退自選」 ，寧可自己輸光也不要被有問題的公務員玩光。雖然大多數公務員都兢兢業業在自己崗位上服務，但仍有少數害群之馬讓其他人也被污名化。

(中時新聞網)