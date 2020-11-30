印尼一名19歲男子因為性侵兒童，上周被施以鞭刑146下，他痛到當場倒地。

法新社報導，印尼亞齊省（Aceh）一名19歲男子因為猥褻、性侵兒童，今年稍早被捕，他於26日接受鞭刑146下。

Child rapist collapses and begs for mercy as he is whipped 146 times during public flogging in Indonesia https://t.co/sSYtHgx0mR — Daily Mail Online (@MailOnline) November 26, 2020

根據報導描述，戴上面罩的執法官員用藤條製成的棍子抽打男子背部，男子被打到面目猙獰、痛得叫出聲來，中途他甚至痛到倒在地上，請求暫時停止行刑，醫生上前為他稍做治療後，執法官員繼續行刑。

亞齊省位在蘇門答臘島（Sumatra）北端，是印尼當地唯一仍施行伊斯蘭律法的地區，公開實施鞭刑是亞齊省相當尋常的懲處方式，不過146下鞭刑仍是相當嚴重的懲罰，通常只有最嚴重的犯罪行為才會被求刑這麼多下。

在亞齊省，賭博、通姦、喝酒、和同性戀或婚前性行為等行為，都要被處以鞭刑。

上周四，除了這名19歲男子，還有另外一名40歲男子與21歲男子分別被處以鞭刑100下，他們都被控和未成年人發生性行為。

過去，亞齊省的公開鞭刑都會吸引數百人圍觀，今年因為新冠肺炎疫情，圍觀民眾人數明顯減少，報導說，鞭刑獲得多數當地民眾支持。

(中時新聞網)