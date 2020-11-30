【回憶殺】說到80年代的氣質女神，許多人會推舉「最美小蒨」王祖賢，不過早在她之前，香港電影圈有一位女星仙氣爆棚，出道兩年內便走紅演藝圈，此人即是53歲資深女星倪淑君。

倪淑君出生於台灣，16歲時以楚楚可憐又清純的美貌，擠下張曼玉得到《陰陽錯》的演出機會，她飾演女鬼張小瑜，與譚詠麟從冤家發展成戀人，最終又因人鬼殊途而陰陽相隔，淒美的愛情故事在當年逼哭不少觀眾，因此倪淑君嚐到走紅滋味，成為眾多片商爭相邀請的當紅炸子雞。

倪淑君外型氣質清純，眉宇中又有一絲憂愁，演出女鬼角色走紅。（圖／中時資料照）

後來，倪淑君憑著《鬼線人》獲得香港電影金像獎「最佳女配角獎 」，《獨立時代》也入圍31屆金馬最佳女配角獎，演技實力備受肯定，且她透過拍戲結緣張國榮，兩人是知心好友，曾在片場過生日時，當眾獻吻哥哥。

不過人紅是非多，倪淑君拍攝《伊人再見》時，爆出與人夫演員陳勳奇過從甚密，更有傳言她與女工作人員同時愛上陳勳奇，桃花緋聞鬧得滿天飛，即便倪淑君矢口否認，形象仍有受影響。

倪淑君闖蕩香港演藝圈，不免會拍攝當時興盛的三級片，她曾在《劍奴》解帶古裝露兩點，表明是從影以來最大尺度，《野店》則是飾演被性虐待的角色，即便未露點，但全裸的演出算是震撼當年民風。

左圖為電影《野店》，與柯俊雄有大尺度演出。右圖為《劍奴》。（圖／中時資料照、新峰提供）

31歲那年，倪淑君回到台灣淡出香港演藝圈，影視作品大幅下降，息影前的電視劇為2009年《千江有水千江月》，之後就鮮少有消息，直到2年前王彩樺在微博曬出與倪淑君、文潔的合影，才讓外界一窺倪淑君的現狀，從照片中可以看出，倪淑君外型保養得宜，跟當年的清純模樣沒落差太多，王彩樺大讚倪淑君是心目中的女神。

王彩樺2年前曬出與倪淑君（右）、文潔的合照。（圖／微博@王彩樺）

(中時新聞網)