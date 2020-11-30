夫妻性事不合是件嚴重的事，卻因此更需要溝通。一名辣妻在生完2個小孩後，老公仍然對她「性趣」不減，但辣妻每天打理家裡，還要1打2照顧小孩，往往晚上已經累到沒有力氣，因此想盡各種辦法拒絕老公，沒想到只能DIY的老公沒有得到滿足，脾氣竟然越來越暴躁。

兩性專家欣西亞在節目《新聞挖挖哇》分享，曾有位辣妻崩潰向她訴苦，老公每天都想要床戰，直呼「老婆我就真的很愛妳欸」，但她每天忙家務、顧孩子，早已累到不行，因此要老公自行解決，「也不要每天都這樣子，也沒什麼新意，如果說你真的量這麼大，吃不飽的話，你可以把自己先解決掉」。

吃了閉門羹，有段時間老公都乖乖自己來，可是脾氣卻變得越來越暴躁，常常失去耐心，夫妻倆在經過溝通後，老公坦承「雖然說目標都一樣，可是我覺得這個感受差很多，我覺得很空虛」，辣妻也表示不想每天開機，一方面是累，另一方面又怕懷孕。

老公沒有得到滿足，脾氣變得越來越暴躁。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

欣西亞給出2個建議，表示如果老公有財力，可以請保母，減輕辣妻的負擔，而如果是怕懷孕，那就是要尋求專業方法做避孕，她也強調，溝通很重要，「不然老公就會覺得說，我明明很愛我老婆，看到就是不停拒絕我，我說一個人被拒絕大概10次5次以上，誰還想再跟你做這件事情」。

(中時新聞網)