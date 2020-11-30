大陸氣質女星江疏影，今年憑著主演電視劇《三十而已》人氣再攀高峰，昨(26日)晚她受邀出席在成都舉行紅毯活動，由於當地氣溫僅9度，她冷到直接拿著電暖蛋走紅毯的模樣，令粉絲看了相當心疼。

33歲大陸女星江疏影，昨晚在寒風中出席戶外紅毯活動，敬業的她，不畏9度低溫，仍舊選擇穿上一襲微露酥胸、性感開高衩的黑紅漸層禮服，秀出自己最美的一面。

主持人包緊緊，與穿著性感的江疏影形成強列對比。(取自騰訊視頻)

不過對比主持人、陪伴她走紅毯的2個小朋友都穿著厚重保暖衣服，打扮清涼的江疏影，明顯整個人快被凍壞，最後更乾脆拿著電暖蛋走紅毯，連紅毯主持人也忍不住說：「今天的天氣非常寒冷，我們在江疏影臉上看到自信的笑容，其實非常辛苦，天氣有點冷。」

小朋友穿暖暖。(取自微博)

網友看了江疏影在寒冬走紅毯的影片，也紛紛留言「女明星一定要在大冬天裡穿這麼清涼的衣服嗎」、「旁邊那個棉襖強烈對比」、「走路都快僵硬了」，更有人認為江疏影直接拿電暖蛋走紅毯的舉動，實在是太真實了。

(中時新聞網)