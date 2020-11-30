民進黨開放美國萊豬進口，國民黨台北市議員羅智強點名民進黨市議員吳思瑤，是台北市挺萊豬的第一名立委，將在明年任滿一年的時候，提出罷免案。國民黨高雄市議員邱于軒表示，只有黨意忘了民意的護「萊豬」民代們，對得起高雄市民嗎？

羅智強在臉書貼文表示，吳思瑤背叛台北市民，等著被罷免吧。有無數市民說，他們對民進黨開放萊豬感到憤怒，當初說瘦肉精豬肉有毒有害的是民進黨，而現在開放進來的也是民進黨。吳思瑤在立法院討論立法禁止校園營養午餐使用瘦肉精時，她是唯一一位投反對票的台北市區域立委，她心中只有黨意，不在乎孩子們的健康。

邱于軒29日在臉書貼文表示，台北吳思瑤！那高雄呢？這次會期，在我們努力推動高雄瘦肉精零檢出的自治條例時，看盡了民進黨昨是今非的嘴臉！從議員到立委，請大家用人民的力量來提醒他們人民才是民代的主人！只有黨意忘了民意的護「萊豬」民代們，對得起高雄市民嗎？

網友表示，「背叛了民意，還配站在議會嗎？」、「高雄的民進黨立委也全罷。」

(中時新聞網)