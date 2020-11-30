近日外籍移工確診案例爆增，成為我國境外防疫最大威脅，中央流行疫情指揮中心近日一次公布14名境外移入確診案例，其中13人皆為印尼移工，但弔詭的是，13人持陰性證明入境後，13人經採檢後皆呈陽性。對此，胸腔重症醫師蘇一峰質疑移工的入境檢驗報告「到底是驗來的陰性還是買來的陰性」？

包括29日新增的3名確診，連三日我國光印尼籍移工肺炎確診個案就多達24例，指揮中心指揮官陳時中日前受訪時坦言，陰性報告確實很難辨別真偽；發言人莊人祥則表示，多數印尼籍移工入境時都有附檢驗陰性證明，但由於各家採檢的方式不一，加上有可能發病時間點不同，要判斷檢驗報告的真偽確實較棘手，指揮中心目前也尚無對策。

對此，胸腔醫師蘇一峰就在臉書發文寫道，從目前的新型冠狀病毒的篩檢來看「偽陰性」的比例很高，同時又要擔心報告造假的問題。這樣一來，「只要入境的人一多，就容易出現漏網之魚」。蘇一峰說，過去是使用隔離14天來抓這些漏網之魚，但面對目前印尼疫情如此失控，又常常有許多人來台，就必要有更好的防堵措施才行。

另外，移工的檢驗報告也讓蘇一峰質疑「印尼感染移工國內的報告全都是陰性…印尼移工提供的這些報告真的可信嗎？到底是驗來的陰性還是買來的陰性……」。

(中時新聞網)