「半島電臺」報導，隨著波灣地區情是日益緊繃，伊朗近年來積極興建更多先進船艦與潛艦。除強化海軍權力投射能力，以反制美國與以色列外；還有在嚴峻制裁下振興國防產業的味道在。

報導中指出，伊朗的水面部隊可概分為2大體系；其一，伊朗革命衛隊海軍(IRGCN)，主要負責波灣地區的作戰，特別是沿岸地區。其二，伊朗海軍(IRIN)，主要負責阿曼灣與裏海作戰。

傳統來說，不論是IRGCN還是IRIN，能力限制下讓其只能以大量的巡邏艇與飛彈攻擊快艇負擔海岸防衛。不過，近年來卻積極增加更多的先進船艦與潛艦。

IRGCN在2020年5月獲得100艘新型攻擊快艇，還擁有承載100名士兵的國產遠洋雙體船納柴立號(Shahid Nazeri)；加上基地支援艦(base support ship) 魯達基號(Abdollah Roudaki)，IRGCN的作戰支援半徑得以大幅提升。其中，伊朗官方一再宣傳Abdollah Roudaki號可作為多功能直升機母艦。

「半島電臺」認為，魯達基號的確可乘載直升機，但與標準的航艦相比仍有距離，甚至與日本出雲號相比也有相當落差。不過，仍可證明IRGCN有將權力投射由波灣一帶向外擴張的雄心。

甚至，伊朗有意在該國南部興建海軍基地，使其超過荷莫茲海峽的扼制點，並進入印度洋與其他區域。這將有助於保護伊朗漁船免於海盜與外國海軍軍艦的「騷擾」，也可反制美國與以色列在該區域日漸膨脹的力量展示。

IRIN則在阿曼灣的查巴哈與西斯克建立基地，並將發展重點置於長程巡邏艇與潛艦艦隊。報導認為，外界常將重點放在大型船艦上，但對伊朗來說小型船隻才是戰鬥力提升的主角。

以「德納號」為例，其配備飛彈垂直發射系統，可將更多飛彈射入特定點，更可承擔防空、反艦或對地攻擊等任務。此外，「德納號」還可安裝改良過的反潛作戰套件，進而強化伊朗藍水海軍的能力。

論及IRIN的潛艦部隊，目前興建中的潛艦讓其走出波灣淺水區，進入印度洋之中。「征服者級」潛艦(Fateh-class submarine)為國產潛艦。就柴電潛艦來說，其航程與靜音性能都不算差，體積小難以尋獲，在海洋中更能大展身手。從性能與設計來看，都呈現著穩定成長的特性，足以對任何國家的海軍形成威脅。

伊朗武器系統也有所改進，長程反艦飛彈的射程與威力都有所改善；如諾爾(Noor)反艦飛彈射成為180公里，加迪爾(Gadir)則有300公里；Nasr-e Basr反艦飛彈正測試中，其可安裝在驅逐艦到快速攻擊艇等各種平臺，使其殺傷力大增。

前述裝備都是伊朗國產。雖然一開始都以外國較舊的設計做為模仿對象，但隨著德黑蘭國防產業的成熟，相關缺點正逐一的克服。事實上，面對美國嚴厲的制裁，伊朗別無選擇只能自產自製武器，在詭譎的區域局勢中發揮力量並自我防衛。

特別是伊朗鄰國不斷的增加國防預算，迫使其投入資金在武器製造上，而這反而又引發鄰邦的關注。

不過，對IRGCN而言，原本只限於波灣舞臺之上，如今海軍力量正尋求擴張到荷莫茲海峽以外；IRIN則擁有更大、更好的船艦與潛艦，不但能巡弋於阿曼灣，還能保護其貿易限並抵禦潛在敵人。

(中時新聞網)