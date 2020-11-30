今日基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨。（圖取自氣象局網頁）

東北季風影響，今(30)日基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。氣象局今早針對北北基宜花發布大雨特報。中央氣象局最新預報，濕冷的天氣將持續一週，北台灣最低溫16度，今晨最低溫出現在苗栗三灣鄉的15.6度。

今日東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風，請注意。

氣溫方面，今日桃園以北及宜蘭高溫約20、21度，竹苗及花東地區高溫約23、24度，中南部高溫約28至30度。入夜以後，苗栗以北、東部地區低溫約19到21度，中部地區低溫約18～22度，南部地區低溫約20～24度。

紫外線方面，新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣及連江縣為「低量級」，其他地區則為「中量級」。

空氣品質方面，據環保署空氣品質預報資訊，今日中部以北位於迎風面，擴散條件良好，空氣品質佳，南部地區位於下風處，稍有污染物累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級，中部近山區短時間可能達普通等級，雲嘉南空品區為「普通」等級，高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時新聞網)