美國總統當選人拜登。（美聯社）

78歲的美國民主黨總統當選人拜登傳出受傷，美東時間30日周日時，拜登與家犬「少校」（Major）玩樂時不小心滑跤，以至於腳踝關節扭傷，拜登於當天下午讓骨科醫生進行檢查。

綜合媒體報導，拜登腳踝關節扭傷，為了安全考量，拜登已乘坐私人轎車前往紐瓦克（Newark）的骨科專醫診所進行檢查。

拜登是美國史上第一位贏得超過8000萬票的總統候人 依照美國憲法規定，拜登也預計將於明（2021年）1月20日宣示就職，屆時他將與副手賀錦麗一同入主白宮。

(中時新聞網)