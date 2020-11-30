美國總統當選人拜登腳踝扭傷！將進行骨科檢查 05:522020/11/30 中時新聞網 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拜登已乘坐私人轎車前往紐瓦克（Newark）的骨科專醫診所進行檢查。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統當選人拜登。（美聯社） 78歲的美國民主黨總統當選人拜登傳出受傷，美東時間30日周日時，拜登與家犬「少校」（Major）玩樂時不小心滑跤，以至於腳踝關節扭傷，拜登於當天下午讓骨科醫生進行檢查。 綜合媒體報導，拜登腳踝關節扭傷，為了安全考量，拜登已乘坐私人轎車前往紐瓦克（Newark）的骨科專醫診所進行檢查。 拜登是美國史上第一位贏得超過8000萬票的總統候人 依照美國憲法規定，拜登也預計將於明（2021年）1月20日宣示就職，屆時他將與副手賀錦麗一同入主白宮。 (中時新聞網) #拜登 #骨科醫生 #進行 #檢查 #美國總統 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 歐美3組團隊連環報佳音 終結疫情有苗頭 - 國際大事 - 中國時報 性侵兒童 他被抽打近150下 痛到當場倒地 - 國際 大選後首度接受媒體專訪 川普再控舞弊續提訴訟 - 國際 - 中央社 泰國抗議包圍基地 怒吼指揮權回歸陸軍 - 國際 民粹防疫 川普們中鏢代價慘烈 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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