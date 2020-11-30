美國威斯康辛州兩大郡的總統選舉重新計票今天完成，民主黨候選人拜登仍以大約2萬票的領先在威州勝出，現任總統川普指出重新計票應該找出非法投票的人，他會對此提出訴訟。
川普競選陣營近日自費申請，要求威斯康辛州人口最多且傾向民主黨的兩大郡展開重新計票，其中的密爾瓦基郡（Milwaukee County）27日公布重新計票結果顯示，拜登（Joe Biden）領先幅度略增132票。
戴恩郡（Dane County）今天也公布重新計票結果，川普（Donald Trump）得票數比原先還多出45票。
美聯社報導，密爾瓦基郡和戴恩郡的重新計票完成後，拜登在威斯康辛州仍以大約2萬600票的優勢領先川普。
拜登競選陣營在威斯康辛州的負責人美爾菲（Danielle Melfi）透過聲明表示：「正如我們所說，重新計票只是再次肯定拜登在威斯康辛州的勝利。」
但川普昨天已在推特發文指出：「威斯康辛州的重新計票不是在於發現計票錯誤，而是應要找出非法投票的人，訴訟會在重新計票結束後提出，時間是週一或週二。我們已經發現許多非法選票，敬請關注。」
(中央社)
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