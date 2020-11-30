2017年甫當上高雄市鳥松農會代表的陳讚壽疑和人有賭債糾紛，才從友人處打完牌離開，在離家約500公尺遠的北極殿前遭刀客埋伏包抄，強押在地，持刀狠狠將右臂砍斷帶走，還疑似被丟入共犯所經營的魚池餵土虱，導致陳男失血過多死亡，命案現場詭異地被人發現有撲克鬼牌，離奇的是，主嫌鄭朝云已入監服刑，卻完美切割，堅不供出行兇者，讓剁臂4刀客至今仍逍遙法外！

陳讚壽2017年4月23日晚餐時間出門，隨即遭兩輛車包抄，4名「雨衣刀手」從白色轎車上走下，持刀砍斷右臂並帶走。（圖／本刊繪圖組）

高市鳥松區農會代表陳讚壽（陳男、54歲），地方人脈厚實，由於私下嗜賭，地方人士盛傳陳在當年年初才因賽鴿贏了一筆錢，同時又經營賭場、玩職棒簽賭，未料，陳男一生似乎和「賭」脫不了關係，甚至因此賠上自己性命。

2017年4月23日，嫌犯鄭朝云（46歲）與陳讚壽疑有賭債糾紛，夥同旗下小弟許政翰（許男、31歲）和經營養殖土虱的男子李巨政（李男、44歲）以及從事鐵皮屋浪板生意的男子吳國銘（吳男、42歲）共謀意圖教訓陳陳男。

嫌犯為了掌握陳男行蹤，事先勘查地形，當天在陳家附近埋伏守候8小時，一見陳男離家，李嫌等人以無線電通報鄭男，由鄭嫌和另外4名身分不明的年輕男子駕車前後包抄陳的機車，砍斷陳男右臂，將血淋淋斷臂帶走逃離現場，陳男事後因失血過多，雖經送醫仍傷重不治。

2017年，54歲的陳讚壽剛當上鳥松農會代表，疑因賭博債務引來殺機喪命。（圖／翻攝自臉書）

事後嫌犯將執行剁臂的4刀客搭乘的做案白色自小客，開往省道溪埔地縱火燒毀，一行人再前往李男經營的土虱養殖池進行串證，之後又將一袋「可疑物品」丟在屏東萬丹大排水溝；斷臂和兇刀直至嫌犯落網服刑，至今仍未尋獲。

案發後3年，本刊獨家找到死者陳讚壽的母親，已高齡80歲的陳母面對3年喪子之痛，仍椎心刺骨，陳母回憶案發當晚兒子外出時，她還曾問：「你不吃飯就要出去？」兒子還回：「我回來再吃。」沒想到，之後就有人到家裡通知：「你兒子被殺了」。

陳母難過的說，當時只聽人說，兒子手臂被砍下餵魚，「我不認識嫌犯，但他們真的太殘忍，心狠手辣，我一個兒子就這樣被殺死了」。

陳讚壽遭斷臂後，主嫌鄭朝云駕駛黑色賓士引導後方執行剁臂的刀手白色自小客車離開現場。（圖／警方提供）

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(中時新聞網)