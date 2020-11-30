2017年甫當上高雄市鳥松農會代表的陳讚壽疑和人有賭債糾紛，才從友人處打完牌離開，在離家約500公尺遠的北極殿前遭刀客埋伏包抄，強押在地，持刀狠狠將右臂砍斷帶走，還疑似被丟入共犯所經營的魚池餵土虱，導致陳男失血過多死亡，命案現場詭異地被人發現有撲克鬼牌，離奇的是，主嫌鄭朝云已入監服刑，卻完美切割，堅不供出行兇者，讓剁臂4刀客至今仍逍遙法外！
高市鳥松區農會代表陳讚壽（陳男、54歲），地方人脈厚實，由於私下嗜賭，地方人士盛傳陳在當年年初才因賽鴿贏了一筆錢，同時又經營賭場、玩職棒簽賭，未料，陳男一生似乎和「賭」脫不了關係，甚至因此賠上自己性命。
2017年4月23日，嫌犯鄭朝云（46歲）與陳讚壽疑有賭債糾紛，夥同旗下小弟許政翰（許男、31歲）和經營養殖土虱的男子李巨政（李男、44歲）以及從事鐵皮屋浪板生意的男子吳國銘（吳男、42歲）共謀意圖教訓陳陳男。
嫌犯為了掌握陳男行蹤，事先勘查地形，當天在陳家附近埋伏守候8小時，一見陳男離家，李嫌等人以無線電通報鄭男，由鄭嫌和另外4名身分不明的年輕男子駕車前後包抄陳的機車，砍斷陳男右臂，將血淋淋斷臂帶走逃離現場，陳男事後因失血過多，雖經送醫仍傷重不治。
事後嫌犯將執行剁臂的4刀客搭乘的做案白色自小客，開往省道溪埔地縱火燒毀，一行人再前往李男經營的土虱養殖池進行串證，之後又將一袋「可疑物品」丟在屏東萬丹大排水溝；斷臂和兇刀直至嫌犯落網服刑，至今仍未尋獲。
案發後3年，本刊獨家找到死者陳讚壽的母親，已高齡80歲的陳母面對3年喪子之痛，仍椎心刺骨，陳母回憶案發當晚兒子外出時，她還曾問：「你不吃飯就要出去？」兒子還回：「我回來再吃。」沒想到，之後就有人到家裡通知：「你兒子被殺了」。
陳母難過的說，當時只聽人說，兒子手臂被砍下餵魚，「我不認識嫌犯，但他們真的太殘忍，心狠手辣，我一個兒子就這樣被殺死了」。
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(中時新聞網)
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