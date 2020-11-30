高雄市鳥松區農會代表陳讚壽疑因賭債糾紛，2017年4月遭惡煞跟蹤埋伏，將他壓制在地持刀硬生生將右手臂砍斷，陳讚壽因失血過多死亡，案發至今，被法官認定精心策畫整起命案的首腦鄭朝云被判15年有期徒刑，3名負責跟監埋伏的共犯則已服刑完出獄，但4名行刑剁臂的刀客至今仍身分成謎、逍遙法外，連警方也懷疑命案背後有藏鏡人，給了安家費，讓鄭朝云甘願蹲苦牢。

這起驚悚剁臂命案發生在2017年4月23日，主嫌鄭朝云（鄭男）疑與死者陳讚壽（陳男、54歲）疑有賭債糾紛，夥同旗下小弟許政翰（許男、31歲）和養殖土虱的男子李巨政（李男、44歲）、還有做鐵皮屋浪板業者吳國銘（吳男、42歲），共謀圍堵教訓陳男。

陳讚壽2017年4月23日晚餐時間出門，隨即遭兩輛車包抄，4名「雨衣刀手」從白色轎車上走下，持刀砍斷右臂並帶走。（圖／本刊繪圖組）

為了掌握陳男行蹤動態，案發前夕，鄭男等人前往陳家附近勘查地形，案發當天，李男、吳男及許男等3嫌先埋伏在陳家附近，見陳騎紅色機車離家，即以無線電通報駕駛黑色賓士車的鄭嫌。

當時另有4名年輕男子搭白色自小客，配合鄭男，李男等3人在陳男友人處外守候，見陳男打完牌離開，再度通報鄭嫌，鄭男見陳男騎車經過北極殿前方時，和白車配合包抄陳男機車。

鳥松地區當時並未下雨，而4名惡煞卻身穿雨衣，有駕車路過民眾撞見，直覺不尋常，當時4煞上前截住陳男，二話不說直接將陳壓在地上，陳男不斷掙扎，其中1嫌持刀狠剁下右臂，陳男當場鮮血四濺，倒臥血泊，4惡煞從容帶著血淋淋斷臂上車，跟在鄭男的賓士車後方逃逸，陳男經送醫，因失血過多，翌日傷重不治。

者遭斷臂命案現場，莫名出現2張撲克牌，其中1張還是黑色Joker，似乎暗喻整起命案和「賭」有關。（圖／翻攝自三立新聞）

離奇的是，整起斷臂命案不僅死者斷臂至今未尋獲，命案現場還詭異的出現2張撲克牌，其中1張還是「Joker」鬼牌，似乎暗指命案和賭有關。

斷臂命案引起社會各界譁然，高雄橋頭地院一審認陳男除了右前臂被砍斷外，左手腕、左腋窩及左肩處也有瘀挫傷，顯見行兇之人意在砍斷他手臂，加上共犯也稱，當時鄭男只說要去教訓一個人，鄭嫌只表示「當時只想教訓他（陳男），不知下手的人會砍斷他的手臂」。因此認定鄭無殺人犯意，僅依《重傷害致死》判9年徒刑，但高院認為鄭嫌有不確定殺人故意，依《殺人罪》重判15年徒刑定讞，鄭去年已入獄。

斷臂命案主嫌鄭朝云被法官認定精心策畫整起命案，遭判15年重刑入獄服刑。（圖／警方提供）

即使鄭男服牢獄，但對於4名神秘刀客的身分仍三緘其口，讓法院歷審判決只能載明鄭男和死者有不詳原因的「糾紛」。

本刊調查，鄭男早年在台中經營當舖，曾豢養一批小弟，後來因當鋪經營不善，轉戰高雄發展，承辦警方因此高度懷疑，至今行蹤成謎的4刀客有可能是之前跟隨鄭男的小弟，但也不排除此案另有影武者付出高額安家費，才會讓鄭嫌寧蹲苦窯，也堅決不供出惡煞身分。

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(中時新聞網)