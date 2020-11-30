前高雄市鳥松農會代表陳讚壽（陳男）疑因賭債糾紛遭惡煞斷臂喪命，案發3 年過去，不僅砍人的4名刀客至今逍遙法外，連作案兇刀和被砍的斷臂，至今也未尋獲，巧合的是，參與砍臂命案其中1名共犯當年經營土虱養殖，嫌犯落網後，警方至土虱池找斷臂，當時土虱不斷在池中跳躍，讓警方高度懷疑斷臂已經餵了土虱，被啃到骨頭都不剩！

斷臂命案主嫌鄭朝云被法官認定精心策畫整起命案，遭判15年重刑入獄服刑。（圖／警方提供）

本刊調查，這起斷臂命案起因為主嫌鄭朝云（鄭男）和陳男疑有賭博債務糾紛，便夥同旗下許姓小弟（許男）和經營養殖土虱的李男，及從事鐵皮屋浪板生意的男子吳男，共謀意圖教訓陳男，並和4名身穿雨衣的刀客會合，圍堵狙擊陳男砍斷其右臂，造成陳男失血過多死亡。

陳讚壽2017年4月23日晚餐時間出門，隨即遭兩輛車包抄，4名「雨衣刀手」從白色轎車上走下，持刀砍斷右臂並帶走。（圖／本刊繪圖組）

案發後，鄭男和惡煞等8人一起前往省道台29線98.5公里處的河堤溪埔地，先縱火燒毀作案的白色自小客，一行人再前往李男經營的土虱養殖池疑似滅證，離開後又將一袋「可疑物品」丟在屏東萬丹大排水溝。

警方獲報，循線先逮許男、李男及吳男等3人，根據供述前往土虱養殖池及萬丹大排水溝搜查時，均未找到斷臂及兇刀，但警方在養殖池搜索時，驚見土虱不斷在池中翻跳，因此懷疑死者斷臂可能已被丟進魚池餵土虱滅證，啃到連骨頭也不剩！

陳讚壽當年右臂遭砍斷後，被丟入共犯之一的李巨政所養的土虱池裡滅證，如今魚池只剩一攤黃水沒土虱。（圖／宋岱融攝）

事發3年後，本刊日前至斷臂被丟棄的土虱池勘查現況，發現3個土虱池裡連一尾土虱都沒有，只剩下3攤黃水，已出獄的李男在養殖池旁和家人整理東西，而李男臉書至今仍留著當年養的土虱照片，一尾尾的土虱看起來被養得肥滋滋，畫面令人玩味。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)