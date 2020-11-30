今年7月底，印尼政府宣布自明年元旦起，所有出國工作的移工不再負擔任何費用，稱為「零付費」政策；緊接著11月13日，越南國會也立法通過2022年比照印尼這項政策。國民黨立委葉毓蘭痛批，移工逃逸問題難解，國際移工輸出政策丕變，勞動部至今卻提不出對策，實在有愧重症弱勢家庭。

針對印尼片面頒布移工「零付費」政策，1月25日，勞動部長許銘春就強調，不接受印尼單方面的舉措。不過即使許銘春態度擺得強硬，然而台灣人力市場目前由供應方決定是不爭事實，因此直到11月25日，她在立法院衛環委員上備詢時，仍提不出一套解決方案，就被外界批評反應慢半拍，許多病患和學者也直言，勞動部在外籍移工法規上漏洞百出。

10月21日，身障團體到勞動部前，要求勞動部應該對印尼政府表達嚴正的抗議，否則重症家庭將陷於水深火熱中。（圖／報系資料照）

葉毓蘭批勞動部，「我已針對印尼政府片面增加台灣雇主負擔的費用多次質詢勞動部長，雖然她強調會請外交部協商，但從目前的進度來看毫無進展，12月下旬勞動部才公布對策，不管是重症患者雇主抑或是工廠業者，都沒有時間因應。」但葉毓蘭也提出建言，「假使兩國談判不成，勞動部應考慮針對低收入戶、重症失能家庭雇主增加補貼。」

針對印尼片面調漲外籍移工費用，勞動部表示，已持續與外交部密切聯繫，並請印尼經濟貿易代表處儘速提出說明，建議雇主可選擇其他國家外國人補充勞動力需求，勞動部將持續與外交部連繫，評估增加新來源國。衛福部至截稿前則未對外回應。

坐了近五十年的輪椅，劉宏彬眼看看護費用即將調漲，成本增加外，法規又無法防止看護工逃逸，他難掩心中的憂慮。（圖／王永泰攝）

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(中時新聞網)