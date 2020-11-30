延燃不息的新冠肺炎疫情重創百業，空中運輸為之大亂，連帶也影響外籍移工輸入，今年在台的「家事類外籍移工」（看護工）和「事業類外籍移工」（廠工），分別較去年底減少8062人和7646人。
來台的移工Ersih Komalasari表示，當年要離開印尼確實很掙扎，但想到要給七歲的孩子一個未來讀大學的機會，她仍選擇離鄉背井，多攢些錢回家鄉。她坦言，很多看護工全天24小時照顧患者，心力憔悴，薪水和工作時間與廠工相比，除了薪水落差，廠工比照《勞基法》，擁有例假日和特休，這對看護工確實有很大的誘因，尤其是疫情攪局，很多台廠都大缺工，廠工在薪水和休假都有不少談判空間，更是刺激看護工逃逸想法，連她身旁的朋友都表示很猶豫。
本刊調查，外籍移工來台可分為「事業類外籍移工」（廠工）和「家事類外籍移工」（看護工），依據《就業服務法》第46條第1項第8款，外籍移工擔任看護工，必需具備母國指定訓練單位合格證明，但廠工並沒有相關限制，這導致「看護工可以轉任廠工，廠工卻不可轉換為看護工」的亂象。
其實台灣的移工市場早就存在不少問題，「台灣勞工暨雇主促進協會」顧問張海蒂告訴本刊，依據勞動部規定，現行看護工的薪水由勞雇雙方協議契約，下限不得低於17000元；反觀廠工卻是依據《勞動基準法》保障基本工資23800元，兩者光是最低薪資就相差近7000元，也難怪不管是透過程序申請合法轉出，或是直接丟下病人逃逸，看護工缺工問題始終無解，基本原因就在於法規上有很明顯的漏洞。
依據《就服法》保障移工轉換雇主的權利，導致看護工逃逸頻傳，國民黨立委葉毓蘭就呼籲政府，「我國弱勢、失能者及其家庭權益長期被忽視，外籍移工引進應落實看護工與廠工脫鉤，不應讓看護工能夠任意轉換到產業界，破壞當初引入外籍看護工的初衷。」
針對印尼片面調漲外籍移工費用，勞動部表示，已持續與外交部密切聯繫，並請印尼經濟貿易代表處儘速提出說明，建議雇主可選擇其他國家外國人補充勞動力需求，勞動部將持續與外交部連繫，評估增加新來源國。衛福部至截稿前則未對外回應。
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(中時新聞網)
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