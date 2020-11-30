秋冬以來，全球新冠疫情再度大爆發，各國紛紛提出封城措施，根據內政部移民署統計，在疫情影響下，今年在台的看護工較去年減少8062人，此外，截自今年10月底，外籍移工逃逸人數就高達16532人，學者評估，逃逸看護達4000人以上，現在申請看護人數增加，全台外籍看護至少欠缺12000人。

「台灣身心障礙者人權聯盟」理事長張學恒表示，疫情讓廠工在台人數有近8000人的缺口，工廠缺工，只好找原本在台灣的看護工，讓雇主面臨看護工失蹤，3個月才能重新聘雇的問題更加嚴峻，張學恒指出，「長照2.0雖然開放有雇用看護工的家庭也能申請喘息服務由照服員短期照顧，但1天只有6小時的時間限制，1個月也只有21天的上限額度，對於有全天照護需求的病患根本是杯水車薪，假設看護工逃逸，最終病患的照顧責任仍會落在家人手中。」

看護工一天二十四小時照護重症病患，沒有法定假日，但薪水卻比廠工來得低，也讓看護工起心動念成為逃逸移工。（圖／報系資料照）

《就業服務法》第58條第1項中規定，看護工若行蹤不明，雇主必須要等3個月才能重新啟動聘雇程序；「這根本是變相懲罰雇主，每次看護工逃逸，我太太護士的工作都要減少排班，1個月收入短缺2到3萬元，」長年臥床的陳先生氣憤地說。

「頂尖國際人力資源公司」董事長徐首豪坦言，許多看護工都是以「家事類移工」申請來台，過一段時間就申請轉為「事業類移工」，有些則連等都不願等，直接落跑到工廠當廠工，勞動部未審慎把關制度上缺陷，重症患者與看護工簽訂的勞雇契約，只是一紙毫無拘束力的白紙。

針對印尼片面調漲外籍移工費用，勞動部表示，已持續與外交部密切聯繫，並請印尼經濟貿易代表處儘速提出說明，建議雇主可選擇其他國家外國人補充勞動力需求，勞動部將持續與外交部連繫，評估增加新來源國。衛福部至截稿前則未對外回應。

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(中時新聞網)