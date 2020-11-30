疫情猖獗形成移工人力市場缺口，印尼政府又宣布明年針對移工輸出，將實施「零付費」政策，也就是未來移工輸出成本全由台灣雇主負擔，這項突來的政策讓重症家庭實在沈重，等於讓重症家庭得多支出7至12萬元。

現年59歲的劉宏彬，一身西裝筆挺地坐在輪椅上，他是一家醫療輔具公司負責人，出生的年代就碰上小兒麻痺大流行，10歲那年身體退化到不得不坐輪椅；由於身體的缺憾，原先讀商學系的他，大學僅唸半年就放棄，劉宏彬離開校園後隨即投入職場，選擇醫療業務起家，來幫助其他的身障者。

即便事業成功，劉宏彬還是得靠呼吸器才能正常生活，起居需要看護照料，不過他始終不氣餒，「我們要努力兩倍，才能跟別人平起平坐。」他最近接觸到一位原本在工地上班的陳先生，在施工時不慎從二樓摔落，下半身癱瘓，陳太太一個月薪水才2萬8千元，每月光是請看護工費用就要價2萬元，他不禁感嘆：「未來這家要怎麼活？」

10月21日，身障團體到勞動部前，要求勞動部應該對印尼政府表達嚴正的抗議，否則重症家庭將陷於水深火熱中。（圖／報系資料照）

「未來印尼和越南外籍移工都將走上零付費制度，雇主若遇上看護工逃逸，雇主不僅重複申請程序繁複，每次7至12萬元的高額費用叫重症的弱勢家庭怎麼負擔。」「台灣身心障礙者人權聯盟」張學恒呼籲，台灣缺工問題已經迫在眉睫，勞動部應積極尋找其他移工輸出國，如柬埔寨、緬甸、寮國，不能任由重症家庭自生自滅。

針對印尼片面調漲外籍移工費用，勞動部表示，已持續與外交部密切聯繫，並請印尼經濟貿易代表處儘速提出說明，建議雇主可選擇其他國家外國人補充勞動力需求，勞動部將持續與外交部連繫，評估增加新來源國。衛福部至截稿前則未對外回應。

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(中時新聞網)