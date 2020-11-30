【1】反潛機監控共機 遭爆飛太近

有軍方人員爆料，空軍六聯隊反潛33隊某教官，多次遭人員投訴「情緒管控不佳影響飛行安全」，此外，該教官為了秀飛行技術，駕駛反潛機監控共機時，距離飛太近，對共機偵照時，相距共機僅0.2浬，已是升高衝突和挑釁行為。對此，空軍官員表示，該員情緒控管確有問題，但監控偵照共機距離，符合規定。

【2】警貼心偵辦 丁怡銘遭疑享特權

行政院前發言人丁怡銘因「萊牛」失言引發「牛肉麵之亂」辭職，刑事局一度幫丁「消毒」，認定丁發言不算「假訊息」，結果丁遭北市議員告發違反《食安法》。檢察官指示警方偵辦，丁昨赴中正一警分局應訊，刑事局還特別派官警到場主導訊問，甚至警訊後，警方刻意在車道口架設紅龍柱，故布疑陣「掩護」丁離開。丁獲警方種種「特殊」待遇，引發各界質疑。

【3】興櫃坑殺散戶新招 證期局嚴查

興櫃成坑殺散戶新招，繼亞洲藏壽司後，準IPO股揚秦國際（麥味登）也出現股票在競拍前，興櫃股價異常波動的走勢，引發市場關注，包括證期局、證交所、櫃買中心等單位，已啟動密切監控作法，慎防「藏壽司第二」再度傷及投資人。但股市老手直言，主管機關用「幼稚園的查核」查不到「PRO級的操盤」，充其量就是做做樣子罷了！

【4】8年蓋5萬戶社宅 柯P認吹牛

台北市長柯文哲上任時曾喊出「8年蓋5萬戶社會住宅」，柯文哲29日坦言，實際執政經驗後，8年5萬戶實在是吹牛。他還表示，北市和中央都在蓋社宅，如果兩邊租金沒講好會出問題，柯話鋒一轉更指出，北市蓋社宅是有戰略的，而中央沒有，這會有脫節。

【5】蔡依林遭小S踢館吻到妝花

蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty」高雄演唱會，29日終場迎來徐熙娣（小S）助陣，Jolin身穿鮮紅色「叉型罩貼裝」美胸盡現，與一席黑色深V連身高衩衣、內搭銀色胸罩的小S唱跳〈MR.Q〉，曲末小S嘴對嘴大力強吻Jolin近2秒，嗨翻全場；小S隨後爆料Jolin心機重：「她這段原本有搭紅色外套，她本來答應我說『姊，我可以穿外套、身材妳秀』，結果到今天才說『姊，我決定不穿外套了』！」

(中時新聞網)