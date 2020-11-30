Jake Paul with the knockout on Nate Robinson



pic.twitter.com/YhKIndTjXa — NBA SKITS (@NBA_Skits) November 29, 2020

麥克泰森(Mike Tyson)前日回歸拳擊擂台，再度成為媒體焦點。他覺得遺憾的是拳擊不像早年那樣熱門了，連他自己的小孩都比較熟悉傑克保羅(Jake Paul)這種Youtube拳擊手而不是職業拳王。

「拳擊原本是個正在走下坡的運動，UFC狠狠痛宰我們。還好現在我們有這種2500萬點擊收看的Youtube拳手來幫忙，拳擊的復甦得感謝這些人，應該發幾條冠軍腰帶給他們。」泰森賽後說：「我先前從沒聽過這傢伙(傑克保羅)，是我的兒子說想要跟他打，我說這誰啊，喔原來他這麼紅。」

傑克保羅在Youtube擁有超過2000萬訂閱者，當晚對戰NBA退役灌籃王奈特羅賓生(Nate Robinson)，被安排在主賽泰森之前。雖然整場比賽只是一場災難，羅賓生單方面被揍得七葷八素，卻吸引大量目光。NBA球員紛紛在網路推文嘲笑，尼克楊(Nick Young)開玩笑說：「這不該是我們呈現NBA的方式呀。」

頂尖職業拳賽的票房還是遠勝綜合格鬥，不然梅威瑟(Floyd Mayweather)、帕奎奧(Manny Pacquiao)也無法賺這麼多錢。只是拳擊非常依賴大明星和拳王的號召力，相較之下綜合格鬥的收視群和比賽品質穩定，成為傳統拳擊的威脅，泰森自己亦是格鬥迷。泰森說：「我的自尊是另一回事，面對現實才能幫助拳擊，我們需要這些人。」

(中時新聞網)